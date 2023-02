Raccontare ai bambini come eravamo settantasette anni fa

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando ho avuto, ancora una volta, la fortuna di poterla ascoltare, ho voluto chiedere a Lia Levi, bambina di oltre novant’di età, “vedevate il futuro nel 1946 epensi che sia il rapporto fra l’Italia di oggi, assai più anziana e chiusa in sé stessa di quella di ieri, e il futuro”. Lei ci ha pensato un po’ su e poi si è lasciata sfuggire un “non sono ottimista al riguardo”.in chiusura della presentazione del suo ultimo libro – ultimo di una serie lunghissima, essendo Lia una scrittrice estremamente prolifica – “Tutto quello che non avevo capito”, edito per i tipi di Harper Collins Italia e che è il seguito, anche cronologico, del libro di esordio (“Una bambina e basta” edito da e/o e vincitore del premio Elsa Morante – Opera prima nel 1994). L’occasione è stata la presentazione del libro presso ...

