Questo video non mostra la tecnologia Haarp «in azione sulla Turchia il 6 febbraio 2023»

Il 27 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una luce in cielo che sembra diffondere scie o onde luminose. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «Questo è Haarp in azione sulla Turchia il 6 febbraio 2023, poco prima del terremoto. L'anello di luce emesso dalla frequenza rappresenta il moto ondoso di un terremoto sotterraneo. Queste sono armi meteorologiche utilizzate sulla popolazione». Il riferimento è al terremoto di magnitudo 7.8 che nelle prime ore del 6 febbraio 2023 ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria,

