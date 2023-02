Questi Philadelphia 76ers sono una contender per il titolo? (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Riusciremo mai a batterli?” Dimenticato Ben Simmons e accettato, molto a fatica, il risultato del Super Bowl, l’attenzione della Philadelphia sportiva si è spostata tutta sulle prospettive future dei Sixers. Un interrogativo che, in tempi recenti, si è sublimato in un’ossessione, per una tifoseria che senza ansia proprio non riesce a stare: sconfiggere i Boston Celtics. Attuali leader della Eastern Conference e vincitori senza appello delle prime due sfide stagionali, anche quando hanno giocato in formazione rimaneggiata. E soprattutto usciti vittoriosi dalle ultime due serie di playoff disputate tra le due squadre, nel 2018 e 2020, con un perentorio 8-1 che non fa parte dei ricordi belli. E così, dopo la rocambolesca vittoria contro i Memphis Grizzlies, la sfida di sabato sera — la prima della stagione a Philadelphia — non poteva arrivare in un ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Riusciremo mai a batterli?” Dimenticato Ben Simmons e accettato, molto a fatica, il risultato del Super Bowl, l’attenzione dellasportiva si è spostata tutta sulle prospettive future dei Sixers. Un interrogativo che, in tempi recenti, si è sublimato in un’ossessione, per una tifoseria che senza ansia proprio non riesce a stare: sconfiggere i Boston Celtics. Attuali leader della Eastern Conference e vincitori senza appello delle prime due sfide stagionali, anche quando hanno giocato in formazione rimaneggiata. E soprattutto usciti vittoriosi dalle ultime due serie di playoff disputate tra le due squadre, nel 2018 e 2020, con un perentorio 8-1 che non fa parte dei ricordi belli. E così, dopo la rocambolesca vittoria contro i Memphis Grizzlies, la sfida di sabato sera — la prima della stagione a— non poteva arrivare in un ...

