'Questa è una minaccia', volano sberle tra Mentana e Piantedosi a Non è l'Arena su La7 (Di lunedì 27 febbraio 2023) La7, rissa tv tra Enrico Mentana e il ministro Piantedosi: 'Questa è una minaccia' Botta e risposta, anche se a distanza, tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il direttore del Tg La7 Enrico Mentana sulla strage di migranti avvenuta sulle coste calabresi. Motivo dello scontro, avvenuto ieri sera nel corso della trasmissione 'Non è l'Arena' condotta su La7 da Massimo Giletti ,... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 febbraio 2023) La7, rissa tv tra Enricoe il ministro: 'è una' Botta e risposta, anche se a distanza, tra il ministro dell'Interno Matteoe il direttore del Tg La7 Enricosulla strage di migranti avvenuta sulle coste calabresi. Motivo dello scontro, avvenuto ieri sera nel corso della trasmissione 'Non è l'' condotta su La7 da Massimo Giletti ,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - mentecritica : Onestamente non so se questa guerra finirà con una trattativa, ma se questo accadrà, non sarà merito di chi oggi in… - MarianoGiustino : Domani annuncerò qui una mia azione contro la censura su #Facebook del mio lavoro di documentazione degli orrori co… - odileonomedigas : RT @sil_99via: Aggiornamenti quotidiani che mi evidenziano una nuova fase, non è la lettura a far emergere questo, le carte estratte fino a… - GwentaMcBain : RT @ProfMBassetti: Che brutto festeggiare dopo 3 anni la vittoria della scienza sul #covid, facendo credere alla gente che il Covid sia sta… -