Qualità richieste sono forza e resistenza per trasportare i pesi sul manto bianco. Ma anche velocità, destrezza, equilibrio... (Di lunedì 27 febbraio 2023) La sport influencer Roberta Mirata (courtesy photo) Lucifero, Caronte e Cerbero sono solo alcuni degli ostacoli che gli impavidi “indemoniati” si troveranno ad affrontare. Sfoderando forza, velocità, agilità, resistenza e, soprattutto, determinazione. Nomi di dantesca memoria, sì, per identificare una disciplina sportiva, la corsa a ostacoli sulla neve, di cui sappiamo poco o niente. Ma di cui vogliamo sapere tutto. Il primo indizio? La manifestazione più rilevante sul tema si chiama Inferno Snow. Si svolge sull’Alpe Cimbra e quest’anno festeggia il suo decennale con una grande manifestazione. courtesy photo Cos’è la corsa a ostacoli sulla neve Si tratta di un’esperienza alternativa tra adrenalina e puro divertimento. Indispensabile ovviamente la neve e la location montana. A dispetto di freddo e neve, la winter ... Leggi su amica (Di lunedì 27 febbraio 2023) La sport influencer Roberta Mirata (courtesy photo) Lucifero, Caronte e Cerberosolo alcuni degli ostacoli che gli impavidi “indemoniati” si troveranno ad affrontare. Sfoderando, agilità,e, soprattutto, determinazione. Nomi di dantesca memoria, sì, per identificare una disciplina sportiva, la corsa a ostacoli sulla neve, di cui sappiamo poco o niente. Ma di cui vogliamo sapere tutto. Il primo indizio? La manifestazione più rilevante sul tema si chiama Inferno Snow. Si svolge sull’Alpe Cimbra e quest’anno festeggia il suo decennale con una grande manifestazione. courtesy photo Cos’è la corsa a ostacoli sulla neve Si tratta di un’esperienza alternativa tra adrenalina e puro divertimento. Indispensabile ovviamente la neve e la location montana. A dispetto di freddo e neve, la winter ...

