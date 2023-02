Qualificazioni Atp Acapulco 2023: Jacopo Berrettini batte Darderi e accede al tabellone principale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte tra domenica 26 febbraio e lunedì 27 febbraio si sono giocate le Qualificazioni dell’Atp 500 di Acapulco. Sorpresa Jacopo Berrettini che batte in due set Darderi 6-4 6-2. Il fratello di Matteo, numero 852 del mondo è riuscito a colmare il divario di quasi 700 posizioni Atp con l’avversario giocando un match concreto. Nel primo turno di qualificazione aveva battuto il francese Blancaneaux, numero 152 del mondo, 0-6 6-4 6-4. Berrettini accede al main draw dove affronterà Otte. Se dovesse passare al primo turno e agli ottavi ci sarebbe un potenziale quarto di finale contro suo fratello, che oggi esordirà contro Molcan. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte tra domenica 26 febbraio e lunedì 27 febbraio si sono giocate ledell’Atp 500 di. Sorpresachein due set6-4 6-2. Il fratello di Matteo, numero 852 del mondo è riuscito a colmare il divario di quasi 700 posizioni Atp con l’avversario giocando un match concreto. Nel primo turno di qualificazione aveva battuto il francese Blancaneaux, numero 152 del mondo, 0-6 6-4 6-4.al main draw dove affronterà Otte. Se dovesse passare al primo turno e agli ottavi ci sarebbe un potenziale quarto di finale contro suo fratello, che oggi esordirà contro Molcan. SportFace.

