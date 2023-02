Quali sono le piattaforme digitali attive anche in Italia che permettono l’acquisto di farmaci (Di lunedì 27 febbraio 2023) Esistono da anni, ma tutte le fasi più severe della pandemia (comprese quelle del lockdown) hanno acuito l’esigenza di rivolgersi ai portali di vendita a distanza anche per quel che riguarda i prodotti farmaceutici. Ovviamente, come spiegato in un precedente approfondimento su Giornalettismo, i prodotti soggetti a prescrizione medica non possono essere venduti all’interno dei siti delle farmacie online in Italia. Questa soluzione, però, è risultata molto utile per quel che riguarda l’acquisto dei cosiddetti “farmaci da banco” che – come previsto dalla legge vigente, possono essere venduti anche a distanza. LEGGI anche > Perché in Italia il servizio Amazon RxPass non può funzionare Una piccola premessa: per poter ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Esistono da anni, ma tutte le fasi più severe della pandemia (comprese quelle del lockdown) hanno acuito l’esigenza di rivolgersi ai portali di vendita a distanzaper quel che riguarda i prodotti farmaceutici. Ovviamente, come spiegato in un precedente approfondimento su Giornalettismo, i prodotti soggetti a prescrizione medica non posessere venduti all’interno dei siti dellee online in. Questa soluzione, però, è risultata molto utile per quel che riguardadei cosiddetti “da banco” che – come previsto dalla legge vigente, posessere vendutia distanza. LEGGI> Perché inil servizio Amazon RxPass non può funzionare Una piccola premessa: per poter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: Vi sono episodi di violenza contro i quali però la vera diga è fatta naturalmente dagli interventi del… - fattoquotidiano : Manifestazioni per la pace del 25 febbraio, a che ore sono e quali sono i luoghi di ritrovo - fattoquotidiano : Corruzione e riciclaggio. Sono le accuse per le quali è indagato il presidente della Sardegna, Christian Solinas - Ferula18 : @Ceraunavoltaun Non voto PD dal 2013. Ho tanti amici piddini ai quali riconosco sincera partecipazione che hanno so… - giovcusumano : RT @PasqPugliese: #Afghanistan #Iraq #Siria sono i paesi dai quali provenivano i profughi della #strage di #Cutro. #Profughi e migranti di… -