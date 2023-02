Qatargate, legali Cozzolino: “Ancora atti parziali e non tradotti” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon tutta la documentazione richiesta a supporto del mandato di arresto europeo è stata messa a disposizione degi avvocati di Andrea Cozzolino e, quindi, non è escluso che domani la Corte di Appello di Napoli, chiamata a decidere sulla richiesta di consegna dell’eurodeputato alle autorità belghe, possa concedere un ulteriore rinvio. Secondo quanto si apprende dagli avvocati Dezio Ferraro e Federico Conte, legali dell’europarlamentare italiano indagato dalla Procura Federale Belga nell’ambito del cosiddetto “Qatargate“, molti atti, della parziale documentazione ricevuta sono giunti in francese e solo una piccola parte è stata tradotta in italiano. Secondo gli inquirenti di Bruxelles, Cozzolino (nella veste di componente del Parlamento Europeo, di presidente dal 2019 della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon tutta la documentazione richiesta a supporto del mandato di arresto europeo è stata messa a disposizione degi avvocati di Andreae, quindi, non è escluso che domani la Corte di Appello di Napoli, chiamata a decidere sulla richiesta di consegna dell’eurodeputato alle autorità belghe, possa concedere un ulteriore rinvio. Secondo quanto si apprende dagli avvocati Dezio Ferraro e Federico Conte,dell’europarlamentare italiano indagato dalla Procura Federale Belga nell’ambito del cosiddetto ““, molti, della parziale documentazione ricevuta sono giunti in francese e solo una piccola parte è stata tradotta in italiano. Secondo gli inquirenti di Bruxelles,(nella veste di componente del Parlamento Europeo, di presidente dal 2019 della ...

