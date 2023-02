Qatargate | il discorso di Eva Kaili al Parlamento Ue e il documento esclusivo inviato dall’emirato agli Usa | l’anticipazione di Presadiretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo il suo arresto, le parole di Evapronunciate aleuropeo a Strasburgo il 21 novembre 2022 durante la discussione della risoluzione sui diritti umani in Qatar hanno fatto il giro del mondo. Nel suo intervento a difesa dell’emirato,non sceglie parole a caso ma usa gli stessi argomenti del governo del Qatar, come dimostra undepositato presso il registro degli agenti stranieri del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, in cui il Qatar si rivolge al Congresso americano per difendere le proprie politiche in tema di lavoro e di diritti umani. Lo Stato del Qatar scrive di aver “fatto più di ogni altro paese della regione per rafforzare i diritti dei lavoratori migranti”, perché “ha introdotto il salario minimo” e che “i Mondiali di calcio hanno accelerato ...