Qatargate, Francesco Giorgi ha lasciato il carcere. Manca ancora parte della documentazione chiesta dalla difesa di Cozzolino (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la decisione dei giudici, Francesco Giorgi, l’assistente parlamentare finito in carcere il 9 dicembre scorso nell’ambito del Qatargate insieme all’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri e alla compagna ed ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, ha lasciato il carcere di Saint-Gilles per fare rientro nella sua abitazione a Bruxelles, dove si trova ora ai domiciliari sottoposto al regime del braccialetto elettronico. Giovedì scorso la Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles aveva deliberato per la scarcerazione di Giorgi, che già a metà dicembre aveva reso una confessione agli inquirenti sulla gestione dei soldi, sotto sorveglianza elettronica. Una decisione alla quale la procura federale belga – in attesa di novità il prossimo 7 marzo sul destino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la decisione dei giudici,, l’assistente parlamentare finito inil 9 dicembre scorso nell’ambito delinsieme all’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri e alla compagna ed ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, haildi Saint-Gilles per fare rientro nella sua abitazione a Bruxelles, dove si trova ora ai domiciliari sottoposto al regime del braccialetto elettronico. Giovedì scorso la Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles aveva deliberato per la scarcerazione di, che già a metà dicembre aveva reso una confessione agli inquirenti sulla gestione dei soldi, sotto sorveglianza elettronica. Una decisione alla quale la procura federale belga – in attesa di novità il prossimo 7 marzo sul destino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Qatargate, Francesco Giorgi ha lasciato il carcere. Manca ancora parte della documentazione chiesta dalla difesa di… - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: Qatargate: scarcerato Francesco Giorgi, l'assistente parlamentare finito in carcere insieme all'ex eurodeputato Pier Anto… - Agenzia_Ansa : Qatargate: scarcerato Francesco Giorgi, l'assistente parlamentare finito in carcere insieme all'ex eurodeputato Pie… - francesco_c_69 : RT @ChrisRicchiuti: Panzeri “canta” e il PD sprofonda?? Altro che risorse, qui abbiamo una vera e propria miniera d’oro. #Qatargate #panze… - francesco_c_69 : RT @fratotolo2: #Qatargate, le rivelazioni di #Panzeri: 'I voti dei marocchini in Italia decisivi per eleggere tre eurodeputati del #Pd”… -