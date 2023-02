Putin: Nato partecipa al conflitto ucraino con forniture di armi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i membri della Nato di partecipare al conflitto in Ucraina donando armi al Paese e ha affermato che l'Occidente ha pianificato la disgregazione della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimirha accusato i membri delladire alin Ucraina donandoal Paese e ha affermato che l'Occidente ha pianificato la disgregazione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Santoro: “È vero che Putin ha fatto una cosa criminale ma se si indagasse sulle ragioni… Questa non è più una guerr… - NathalieTocci : In Europa era stato accantonato l’allargamento dell’Unione europea e della NATO: Putin l’ha resuscitato. Stamane su… - cosi_va_bene : RT @intuslegens: La #Meloni definì «servo sciocco degli USA» chi sosteneva espansione NATO e sanzioni contro Putin, ed ora è lei a sostener… - Massi_Dubai : RT @ultimenotizie: Il presidente russo #Putin accusa la #Nato di partecipare di fatto alla guerra, fornendo armi alle forze ucraine. Il cap… - SSaponelli : RT @ciafapino: Biden zalenski nato ue meloni e compagnia cantante per la guerra contro putin non contano un cazzo Era stato tutto pianific… -