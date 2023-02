Putin: “L’Occidente è complice dei crimini di Kiev” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non si placa la tensione tra Russia e Nato. In un discorso alla tv Russia 1, Vladimir Putin accusa L’Occidente di voler “disintegrare la Russia per controllarla. complice indiretto dei crimini di Kiev.” Per tale motivo, secondo lo zar, la guerra in Ucraina si sarebbe rivelata indispensabile per preservare l’unità e la sicurezza nazionale. Una L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non si placa la tensione tra Russia e Nato. In un discorso alla tv Russia 1, Vladimiraccusadi voler “disintegrare la Russia per controllarla.indiretto deidi.” Per tale motivo, secondo lo zar, la guerra in Ucraina si sarebbe rivelata indispensabile per preservare l’unità e la sicurezza nazionale. Una L'articolo proviene da Inews24.it.

