Putin le prova tutte per risolvere la guerra: cambiano i vertici militari (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nuovo cambio della guardia ai vertici militari della Russia causato dalla guerra in Ucraina. Le forze di difesa aerea di Mosca tornano sotto il comando del generale Sergey Surovkin. A quanto scrive la Tass, citando fonti del ministero della Difesa, le forze di difesa aerea non sono più subordinate alle forze di terra ma sono tornate sotto il comando delle forze aerospaziali. Dal 2017, ricordano i media ucraini, le forze aerospaziali erano guidate da Surovikin. Lo stesso generale era stato nominato nell'ottobre 2022 comandante della guerra contro Kiev. Sotto la sua guida sono stati lanciati raid aerei massicci sulle città e le infrastrutture ucraine e la Russia ha perso la città precedentemente occupata di Kherson. A gennaio il comando delle operazioni in Ucraina è stato assegnato da Vladimir ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nuovo cambio della guardia aidella Russia causato dallain Ucraina. Le forze di difesa aerea di Mosca tornano sotto il comando del generale Sergey Surovkin. A quanto scrive la Tass, citando fonti del ministero della Difesa, le forze di difesa aerea non sono più subordinate alle forze di terra ma sono tornate sotto il comando delle forze aerospaziali. Dal 2017, ricordano i media ucraini, le forze aerospaziali erano guidate da Surovikin. Lo stesso generale era stato nominato nell'ottobre 2022 comandante dellacontro Kiev. Sotto la sua guida sono stati lanciati raid aerei massicci sulle città e le infrastrutture ucraine e la Russia ha perso la città precedentemente occupata di Kherson. A gennaio il comando delle operazioni in Ucraina è stato assegnato da Vladimir ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Piuttosto che ammettere il fallimento delle #Sanzioni #Russia, ormai provata dal non ritiro di #Putin dal #Donbas,… - GoldenDaveMno : @MariaDi18627959 @giuseppelandi Per il donbass putin avrebbe potuto richiedere sanzioni, cosa che non ha mai fatto,… - Mantuamegenuit1 : @Pabos0 @ConteZero76 Esiste in natura il principio di azione e reazione. Se l’anglosfera prova 100 modi diversi pe… - giorgiomeletti : RT @DomaniGiornale: Per la sicurezza dei nostri figli compriamo armi, con naturalezza, e chi prova a obiettare non ha capito niente della v… - Bohemia04977608 : @stefano_caire @h10pippuz @Turiddu_1 @ConteZero76 No, prima ditelo a putin che, fino a prova contraria, ha invaso un altro paese -