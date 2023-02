“Puro sciacallaggio”. Sallusti esplode sulle accuse per la strage di migranti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Almeno 63 morti e decine di dispersi. La tragedia di migranti avvenuta domenica sulle coste calabresi davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro (provincia di Crotone) è al centro della puntata del 27 febbraio di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì sera di Rete4 che vede Nicola Porro alla conduzione. Il giornalista ospita Alessandro Sallusti, direttore di Libero, per commentare le polemiche politiche sorte dopo il disastro in mare: “Nessun governo è riuscito ad evitare le tragedie del mare, buttarla in politica è Puro sciacallaggio. Le parole del ministro Piantedosi sono vere. Questo governo ha salvato 26.500 persone in mare, quindi dire che il governo non salva la gente in mare cozza con i dati. Immagino che un elettore di sinistra si aspetti dal suo partito sentire cosa vogliono fare loro. Io ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Almeno 63 morti e decine di dispersi. La tragedia diavvenuta domenicacoste calabresi davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro (provincia di Crotone) è al centro della puntata del 27 febbraio di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì sera di Rete4 che vede Nicola Porro alla conduzione. Il giornalista ospita Alessandro, direttore di Libero, per commentare le polemiche politiche sorte dopo il disastro in mare: “Nessun governo è riuscito ad evitare le tragedie del mare, buttarla in politica è. Le parole del ministro Piantedosi sono vere. Questo governo ha salvato 26.500 persone in mare, quindi dire che il governo non salva la gente in mare cozza con i dati. Immagino che un elettore di sinistra si aspetti dal suo partito sentire cosa vogliono fare loro. Io ...

