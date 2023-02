Può il Dirigente modificare le note sul registro dei docenti? Sentenza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con Sentenza del Tribunale Amministrativo veniva accolto il ricorso proposto da un docente avverso un provvedimento del Dirigente scolastico della scuola media statale con cui si disponeva la cancellazione di un’annotazione autografa, apposta dal medesimo docente sul registro di classe. Nella citata Sentenza, si recepivano le ragioni difensive riferite ad immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico, quale deve ritenersi il registro di classe, ad opera del Dirigente dell’Istituto scolastico interessato. Il caso in commento è tratto dalla dalla Sentenza N. 00715/2011 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Condel Tribunale Amministrativo veniva accolto il ricorso proposto da un docente avverso un provvedimento delscolastico della scuola media statale con cui si disponeva la cancellazione di un’annotazione autografa, apposta dal medesimo docente suldi classe. Nella citata, si recepivano le ragioni difensive riferite ad immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico, quale deve ritenersi ildi classe, ad opera deldell’Istituto scolastico interessato. Il caso in commento è tratto dalla dallaN. 00715/2011 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) L'articolo .

