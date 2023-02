Psg, media: 'Hakimi indagato per violenza sessuale' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Secondo i media francesi il calciatore di Marocco e Paris Saint Germain è stato accusato da una ragazza ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Secondo ifrancesi il calciatore di Marocco e Paris Saint Germain è stato accusato da una ragazza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vittoriog82 : RT @MariaC08220254: Come mai i media italiani non scrivono niente a riguardo 'ex giocatore dell'Inter' Achraf Hakimi. Perché non tratta d… - MariaC08220254 : Come mai i media italiani non scrivono niente a riguardo 'ex giocatore dell'Inter' Achraf Hakimi. Perché non trat… - SupremacyACM : @Spina14_acm Il Napoli quest’anno ha over performato, secondo me questa è una vera over performance , hai una squad… - Frances51871116 : @Carloalvino Champions di media Real Madrid + Napoli: 7 Champions del Bayern: 6; Liverpool: 6; Barcellona: 5; City… - kabdel_off : By KABDEL MEDIA Mercato PSG : Campos, future priorit de la Juve ? – Football -