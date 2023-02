PSG, guai per Hakimi: indagato per violenza sessuale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Arrivano brutte notizie per Achraf Hakimi, terzino destro marocchino di proprietà del PSG. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Le Parisien, Achraf Hakimi sarebbe indagato per violenza sessuale. La presunta vittima sarebbe una donna di 23 anni conosciuta a metà gennaio tramite Instagram. La presunta violenza sarebbe avvenuta a casa del calciatore del PSG dopo una serata passata insieme. Sono attesi nuovi sviluppi nelle prossime settimane per fare chiarezza sul caso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Arrivano brutte notizie per Achraf, terzino destro marocchino di proprietà del PSG. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Le Parisien, Achrafsarebbeper. La presunta vittima sarebbe una donna di 23 anni conosciuta a metà gennaio tramite Instagram. La presuntasarebbe avvenuta a casa del calciatore del PSG dopo una serata passata insieme. Sono attesi nuovi sviluppi nelle prossime settimane per fare chiarezza sul caso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

