Psg | Galtier ha battuto il Marsiglia grazie alla riscoperta del contropiede Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilanalizza la vittoria del Psg nel Classique di ieri sera. Contro ildi Tudor, la banda guidata da Mbappé ha rifilato tre gol a Pau Lopez il portiere che è passato come una meteora dRoma. Mbappé “non solo ha segnato una doppietta per il PSG nella vittoria per 3-0 contro ilal Vélodrome eguagliando Edinson Cavani come capocannoniere di tutti i tempi del club, ma ha anche fornito l’assist a Lionel Messi per l’altro gol.” Almancavano alcuni uomini chiave come Gigot o Mbemba, ma anche il Psg era orfano di Neymar e Hakimi. “Il Psg non era favorito. Il club è stato turbato da rumors su lotte intestine ed è andato al Vélodrome senza Neymar, Renato Sanches e Achraf Hakimi. Se ilavesse vinto si sarebbe portato a due punti dal Psg ...