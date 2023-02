Prove Invalsi 2023, quando si svolgono e chi deve farle: novità maturità scuole superiori e licenzia media, cosa studiare (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prove Invalsi 2023: quando si svolgono, chi deve farle e cosa studiare per i test: novità maturità scuole superiori e licenzia media. Si svolgeranno a partire dal 1° marzo prossimo le Prove Invalsi per gli studenti delle quinte superiori: per la prima volta da quando sono state introdotte, le Prove costituiranno requisito di ammissione alla ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)si, chiper i test:. Si svolgeranno a partire dal 1° marzo prossimo leper gli studenti delle quinte: per la prima volta dasono state introdotte, lecostituiranno requisito di ammissione alla ... TAG24.

