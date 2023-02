Pronto soccorso intasato? Anziani “assolti”: la maggior parte degli accessi inutili riguarda i giovani (Di lunedì 27 febbraio 2023) Uno studio su larga scala ha analizzato il fenomeno dei Pronto soccorso intasati dal punto di vista dell’adeguatezza degli accessi, ovvero della reale necessità di rivolgersi al servizio. Ne emerge che gli Anziani sono la fascia delle popolazione che maggiormente vi si reca per problematiche urgenti, mentre la percentuale cala man mano che cala l’età. Dunque, secondo la Società italiana geriatria ospedale territorio (Sigot) e la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), che hanno realizzato lo studio, non sono gli Anziani a causare il sovraffollamento ingiustificato dei Pronto soccorso, sebbene il numeri degli accessi aumenti con l’aumentare dell’età. Lo studio basato su oltre 20 milioni di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Uno studio su larga scala ha analizzato il fenomeno deiintasati dal punto di vista dell’adeguatezza, ovvero della reale necessità di rivolgersi al servizio. Ne emerge che glisono la fascia delle popolazione chemente vi si reca per problematiche urgenti, mentre la percentuale cala man mano che cala l’età. Dunque, secondo la Società italiana geriatria ospedale territorio (Sigot) e la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), che hanno realizzato lo studio, non sono glia causare il sovraffollamento ingiustificato dei, sebbene il numeriaumenti con l’aumentare dell’età. Lo studio basato su oltre 20 milioni di ...

