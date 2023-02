Pronostici calcio, Cremonese - Roma: l'Over 1.5 squadra ospite vale 1.95 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Continua la 24esima giornata di Serie A. La Cremonese ospita la Roma allo Zini: fischio d'inizio martedì alle 18.30. La squadra di Ballardini ha pareggiato 2 - 2 contro il Torino nell'ultimo turno di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Continua la 24esima giornata di Serie A. Laospita laallo Zini: fischio d'inizio martedì alle 18.30. Ladi Ballardini ha pareggiato 2 - 2 contro il Torino nell'ultimo turno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve-Toro, gara da “corto muso”? La combo 1 + Under 3.5 paga 2.25 - sportli26181512 : Cremonese-Roma, grigiorossi ancora senza vittorie. La decide Abraham? - GiorgioAntonel1 : RT @RobertoMerlino1: Sappiate che nulla viene per caso ! E se i pronostici avversi, smentiti dai fatti reali, si sono rivelati errati, una… - scommesseperfet : 24 e 25 febbraio 2023 - Cassa per gli abbonati! Cassa su: - TRIPLA n.1, una tripla da 5,26 volte la posta; - TRIPL… - scommesseperfet : Prono Vincenti Abbonati 'Low Odds', le quote 'basse' del 24-25/02/2023 Nell'immagine parte del quadro. Il link all… -