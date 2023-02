Programmi TV di stasera, lunedì 27 febbraio 2023. ‘W la Rai’ è il tema della nuova puntata di STEP (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stefano De Martino - stasera Tutto è Possibile (foto US Rai) Rai1, ore 21.30: Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia Ultima puntata Fiction. 1×05: Il corpo di Viesel è portato via. Per Teresa il killer ha sottratto qualcosa alla vittima. Durante la Tac, Teresa intuisce: il killer sta proteggendo i 4 bambini. Il DNA del killer è vicino. 1×06: La ricerca di Markus prosegue; Ebran è libero. Teresa intuisce che deve sentire Mathias. Allo stavolo c’è un’inquietane scoperta: lei e la squadra fanno i conti con oscuri e vecchi segreti. Rai2, ore 21.20: stasera Tutto è Possibile Intrattenimento. Il tema della terza puntata dello show condotto da Stefano De Martino sarà “W la Rai” e avrà come ospiti, oltre a Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che imiterà Mara Venier e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stefano De Martino -Tutto è Possibile (foto US Rai) Rai1, ore 21.30: Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia UltimaFiction. 1×05: Il corpo di Viesel è portato via. Per Teresa il killer ha sottratto qualcosa alla vittima. Durante la Tac, Teresa intuisce: il killer sta proteggendo i 4 bambini. Il DNA del killer è vicino. 1×06: La ricerca di Markus prosegue; Ebran è libero. Teresa intuisce che deve sentire Mathias. Allo stavolo c’è un’inquietane scoperta: lei e la squadra fanno i conti con oscuri e vecchi segreti. Rai2, ore 21.20:Tutto è Possibile Intrattenimento. Ilterzadello show condotto da Stefano De Martino sarà “W la Rai” e avrà come ospiti, oltre a Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che imiterà Mara Venier e ...

