Priscilla Prado | chi è la compagna di Andrea Pucci | “Odio e amore tra noi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 febbraio 2023)è noto anche semplicemente comeo con lo pseudonimo diBaccan. In Italia è famoso come comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano. La fidanzata del comico è Priscilaed è brasiliana. Classe ’84 è una consulente di stile e di immagine. La donna è un’imprenditrice di successo per il brand Botondi Milano. Priscila è mamma di due gemelli, nati da una precedente relazione.ha una figlia, nata dal suo precedente matrimonio, che si chiama Rachele Baccan. “Dal 2005 al 2006 fa parte del cast dello show comico Colorado, in onda su Italia 1, dove riscuote successo con i suoi monologhi, che iniziano sempre con il tormentone «È cambiato… tutto!», in cui ironizza sui problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre ...