Primo tagliando per la Meloni al governo. (Di lunedì 27 febbraio 2023) di Marcello Veneziani. Rovesciamo la frittata. Sento dire in giro, e accade abbastanza spesso, che Giorgia Meloni sta facendo esattamente... Leggi su freeskipper (Di lunedì 27 febbraio 2023) di Marcello Veneziani. Rovesciamo la frittata. Sento dire in giro, e accade abbastanza spesso, che Giorgiasta facendo esattamente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : Primo tagliando per la Meloni al governo. - MarioChiavola : Primo tagliando per la Meloni al governo - Marcello Veneziani # - LauraClaraCianc : Marcello Veneziani: come sempre la voce della saggezza. Riflessioni pacate e intelligenti che condivido. <strong>P… - MarioChiavola : Primo tagliando per la Meloni al governo - Marcello Veneziani - RominaShell84 : RT @livelifly: @BITCHYFit Almeno hanno avuto la decenza di togliere i microfoni..Antonella che dice di una donna che la da al primo appunta… -