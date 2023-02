Primarie, vince Elly Schlein. Perde il Pd. «Saremo un problema per il Governo» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein ha vinto le Primarie e sarà il prossimo segretario del Pd. Una vittoria che ha già una connotazione storica; si tratta infatti della prima donna alla guida del partito dalla sua nascita, nel 2007. Un risultato a sorpresa, ottenuto grazie ad una partecipazione importante con oltre un milione di votanti che si sono recati ai gazebo e che con il 53,7% hanno scelto lei (soprattutto al nord, soprattutto nelle grandi città); una bella boccata d'ossigeno per il Nazareno che temeva una fuga dal voto. Certo, nessuno si immagina più i famosi 3 milioni dei primi gazebo di 15 anni fa, ma la soglia psicologica del milione è stata comunque superata. L'analisi di questo risultato è di per se chiara ma anche paradossale e da sola spiega il caos che anche nella notte agita il Partito. perché il vero sconfitto è il Pd stesso, nella sua ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha vinto lee sarà il prossimo segretario del Pd. Una vittoria che ha già una connotazione storica; si tratta infatti della prima donna alla guida del partito dalla sua nascita, nel 2007. Un risultato a sorpresa, ottenuto grazie ad una partecipazione importante con oltre un milione di votanti che si sono recati ai gazebo e che con il 53,7% hanno scelto lei (soprattutto al nord, soprattutto nelle grandi città); una bella boccata d'ossigeno per il Nazareno che temeva una fuga dal voto. Certo, nessuno si immagina più i famosi 3 milioni dei primi gazebo di 15 anni fa, ma la soglia psicologica del milione è stata comunque superata. L'analisi di questo risultato è di per se chiara ma anche paradossale e da sola spiega il caos che anche nella notte agita il Partito. perché il vero sconfitto è il Pd stesso, nella sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Elly Schlein vince le primarie. Le prime parole: 'ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Vi sono immensamente grata per… - fanpage : Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito democratico a Milano e in provincia di Milano. Con l'85 per cento del… - fanpage : ??Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito democratico. È lei la nuova segretaria del Pd - Franco_Littera : Risultati primarie PD provincia di Oristano.... Vince #EllySchlein. Ad Oristano 553 voti per lei - nannierri : @OrioliPaolo @carloemme50 Se avesse vinto Bonaccini, si diceva prima delle primarie, 'tutti uniti come un sol uomo… -