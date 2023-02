Primarie Pd: vince Schlein. Cosa cambia con la segretaria Dem? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Primarie Pd 2023: si conclude il Congresso Pd, Elly Schlein batte a sorpresa il grande favorito della vigilia Stefano Bonaccini. Per la prima volta un segretario donna per i Dem e, in generale, per i partiti di sinistra e centrosinistra italiani. La deputata chiamata al rilancio del Partito Democratico dopo la cocente sconfitta del 25 settembre scorso. Cosa potrebbe cambiare con la sua guida? Primarie Pd: a sorpresa Schlein batte Bonaccini Primarie Pd 2023: si conclude il Congresso Pd, Elly Schlein batte a sorpresa il grande favorito della vigilia Stefano Bonaccini e diventa la prima segretaria della storia Dem, la prima donna a guidare un grande partito di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 27 febbraio 2023)Pd 2023: si conclude il Congresso Pd, Ellybatte a sorpresa il grande favorito della vigilia Stefano Bonaccini. Per la prima volta un segretario donna per ie, in generale, per i partiti di sinistra e centrosinistra italiani. La deputata chiamata al rilancio del Partitoocratico dopo la cocente sconfitta del 25 settembre scorso.potrebbere con la sua guida?Pd: a sorpresabatte BonacciniPd 2023: si conclude il Congresso Pd, Ellybatte a sorpresa il grande favorito della vigilia Stefano Bonaccini e diventa la primadella storia, la prima donna a guidare un grande partito di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Elly Schlein vince le primarie. Le prime parole: 'ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Vi sono immensamente grata per… - fanpage : Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito democratico a Milano e in provincia di Milano. Con l'85 per cento del… - fanpage : ??Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito democratico. È lei la nuova segretaria del Pd - SardiniaPost : Un dato in controtendenza rispetto a quello nazionale. In attesa di sapere chi sarà il segretario regionale del #Pd… - AlessiaGuetti : @magabarroi @ultimora_pol Ma il concetto di primarie vi è chiaro? In teoria ognuno sceglie il proprio candidato poi… -