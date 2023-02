Primarie PD: vince Elly Schlein (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si sono concluse le Primarie del PD. Al contrario di quanto sostenevano i sondaggi, ha vinto Elly Schlein, ottenendo il 53,8% delle preferenze contro il 46,2% di Stefano Bonaccini. Elly Schlein ha vinto le Primarie del PD. Secondo gli ultimi dati disponibili, Schlein ha ottenuto il 53,8% delle preferenze, mentre Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si sono concluse ledel PD. Al contrario di quanto sostenevano i sondaggi, ha vinto, ottenendo il 53,8% delle preferenze contro il 46,2% di Stefano Bonaccini.ha vinto ledel PD. Secondo gli ultimi dati disponibili,ha ottenuto il 53,8% delle preferenze, mentre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Elly Schlein vince le primarie. Le prime parole: 'ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Vi sono immensamente grata per… - fanpage : Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito democratico a Milano e in provincia di Milano. Con l'85 per cento del… - fanpage : ??Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito democratico. È lei la nuova segretaria del Pd - oggisettimanale : Elly #Schlein vince le primarie e diventa la prima donna (e il più giovane segretario) a guidare il #Pd: “Saremo un… - news24_city : Primarie: nella BAT vince Bonaccini, ma il nuovo segretario PD è Elly Schlein. I voti città per città… -