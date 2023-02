Primarie Pd, Schlein nuova segretaria: “Subito tesseramento, aprire le porte”. E rassicura il partito: “Metodo condiviso e plurale” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prima volta da segretaria al Nazareno: passaggio di consegne con Letta, poi le telefonate con Mattarella e Meloni. Le capogruppo Serracchiani e Malpezzi rimettono a disposizione il mandato. Fioroni annuncia l’addio. Dato definito dei votanti: un milione e 98mila. Calenda: “Ora siamo noi a rappresentare i riformisti”. Conte: “Elettori hanno chiesto cambiamento, noi abbiamo già da tempo progetti chiari” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prima volta daal Nazareno: passaggio di consegne con Letta, poi le telefonate con Mattarella e Meloni. Le capogruppo Serracchiani e Malpezzi rimettono a disposizione il mandato. Fioroni annuncia l’addio. Dato definito dei votanti: un milione e 98mila. Calenda: “Ora siamo noi a rappresentare i riformisti”. Conte: “Elettori hanno chiesto cambiamento, noi abbiamo già da tempo progetti chiari” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

