Primarie Pd | Schlein è segretaria del Pd | vince ai gazebo con il 53 | 8% dei voti

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono bastate tre ore di scrutinio per chiudere la partita. Alle 23 è Silvia Roggiani, presidente del collegio elettorale, a prendere la parola ed annunciare: «Con l’80% deiscrutinati, Stefano Bonaccini ha il 46,2% deie Ellyil 53,8%». La forbice tra i due si è allargata fin dalla chiusura dei seggi. Solo a metà dello scrutinio è arrivato un risultato in controtendenza. Secondo il conteggio parziale di YouTrend fatto su 209 mila schede, la ripartizione geografica degli elettori era la seguente:otteneva il 64% delle preferenze nel Nord-Ovest, il 51,7% nel Nord-Est e il 67,7% nel Centro Italia. Il presidente dell’Emilia-Romagna era in testa al Sud con il 57,2% dei, nelle Isole con il 51%. Sempre secondo i dati parziali pubblicati da YouTrend intorno alle 22.45, su ...

dati che giungono dai gazebo di tutta Italia per le primarie del Pd sono sorprendenti: al contrario dei risultati pervenuti nei giorni scorsi dai circoli e dagli iscritti, stavolta è Elly Schlein a vincere. La neo-segretaria la definisce 'una piccola/grande rivoluzione', è un mandato chiaro a cambiare davvero. È un mandato chiaro a cambiare davvero, e questa è la risposta al picco dell'astensionismo.

Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia.