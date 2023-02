Primarie Pd, Schlein al Nazareno: «Riapriremo il tesseramento, la prossima sfida sono le Europee» – Il video (Di lunedì 27 febbraio 2023) È la prima volta che Elly Schlein varca le porte del Nazareno, sede nazionale del Partito democratico, nelle vesti di segretaria. In realtà, l’investitura ufficiale la riceverà nella prima assemblea – che dovrebbe tenersi il prossimo 12 marzo -, ma intanto ha voluto incontrare il segretario uscente, Enrico Letta, e salutare i dipendenti della sede che si trova nel nel rione Trevi, a Roma. All’uscita, Schlein ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, ribadendo i concetti espressi ieri nel discorso di vittoria delle Primarie: «Lo sforzo è lavorare per la massima unità. Avere cura della storia e dei valori del Pd e proiettarli al futuro. Mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito. Lavoriamo per il rilancio». Nessuno strappo con gli sconfitti o chi ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) È la prima volta che Ellyvarca le porte del, sede nazionale del Partito democratico, nelle vesti di segretaria. In realtà, l’investitura ufficiale la riceverà nella prima assemblea – che dovrebbe tenersi il prossimo 12 marzo -, ma intanto ha voluto incontrare il segretario uscente, Enrico Letta, e salutare i dipendenti della sede che si trova nel nel rione Trevi, a Roma. All’uscita,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, ribadendo i concetti espressi ieri nel discorso di vittoria delle: «Lo sforzo è lavorare per la massima unità. Avere cura della storia e dei valori del Pd e proiettarli al futuro. Mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito. Lavoriamo per il rilancio». Nessuno strappo con gli sconfitti o chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - MarcoFattorini : Il nuovo segretario del Partito Democratico non è stato votato dalla maggioranza degli iscritti del Partito Democra… - chetempochefa : Elly #Schlein ha vinto le primarie ed è la prima donna alla guida del Pd. #CTCF - luca0577 : Video-denuncia sulle primarie del #Pd: un militante leghista avrebbe votato 5 volte in diversi seggi per #Schlein.… - Mathora68 : RT @bartolopietro1: Auguri di buon lavoro alla nuova segretaria del @pdnetwork Elly Schlein e un grazie di cuore a Bonaccini, Cuperlo e De… -