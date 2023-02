Primarie Pd | l’azione di Brescia ai Bresciani | un militante vota la Schlein in 5 seggi diversi Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 27 febbraio 2023), 27 feb — Ledel Pd si sono concluse con la netta vittoria di Elly. Sui social i dem festeggiano come se la paladina della schwa si fosse aggiudicata lo scranno a palazzo Chigi, in realtà solo dopo aver prevalso grazie all’affluenza dei non iscritti al partito che ieri si sono precipitati in massa ai gazebo. “Dentro tutti” alledel Pd Nelleche hanno registrato uno dei tassi di affluenza più bassi dalla fondazione del Pd, i non tesserati che hanno espresso preferenza per lasono stati infatti il 53,8% deinti (lasciando il 46,3% a Bonaccini) mentre la situazione si è ribaltata tra gli iscritti dem: 34,8% per Elly e 52,8% per il governatore dell’Emilia Romagna. Sono stati dunque i non tesserati a decidere le ...