Primarie Pd, la denuncia di un militante di destra: «Ho votato 5 volte per Elly Schlein» – Il video

«Un nostro militante è andato a votare tranquillamente in diversi seggi cittadini del Pd per dimostrare di quale farsa si tratti». Sta diventando virale sui social media un video che mostra un uomo, munito di mascherina arcobaleno, che si reca in cinque diversi gazebo per votare – ieri domenica 26 febbraio – alle Primarie del Partito Democratico. Il video è stato pubblicato dalla pagina Facebook "Brescia ai bresciani", un gruppo di estrema destra della città lombarda, ed è accompagnato da scritte critiche nei confronti del Pd. «Abbiamo dato la nostra preferenza a Elly Schlein, in tutti e 5 i seggi, in onore del suo zaino rubato a Brescia in quel mondo reale che lei non conoscerà mai. Noi siamo italiani, il Pd fa di tutto per farcelo dimenticare», attaccano i militanti ...

