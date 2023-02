Primarie PD, in Irpinia l’elettore più anziano d’Italia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I quasi dieci mila elettori che ieri in provincia di Avellino hanno votato alle Primarie del Pd hanno attribuito una larga vittoria a Stefano Bonaccini. Il Governatore dell’Emilia-Romagna ha ottenuto 7.001 voti, pari al 72 per cento rispetto ai 2.738 voti (28 per cento) andati ad Elly Schlein. La nuova segretaria del partito Democratico ha però prevalso nei seggi del capoluogo: ad Avellino, dove hanno votato in 868, Schlein ha prevalso con 485 voti su Bonaccini, che ne ha ottenuti 381. In Irpinia si registra anche l’elettore più anziano d’Italia che ha partecipato alle Primarie: Peppino Valente, 106 anni, accompagnato dal sindaco di Cervinara, Caterina Lengua. “Sono venuto a votare – ha detto Zio Peppino, come lo chiamano in paese – anche per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I quasi dieci mila elettori che ieri in provincia di Avellino hanno votato alledel Pd hanno attribuito una larga vittoria a Stefano Bonaccini. Il Governatore dell’Emilia-Romagna ha ottenuto 7.001 voti, pari al 72 per cento rispetto ai 2.738 voti (28 per cento) andati ad Elly Schlein. La nuova segretaria del partito Democratico ha però prevalso nei seggi del capoluogo: ad Avellino, dove hanno votato in 868, Schlein ha prevalso con 485 voti su Bonaccini, che ne ha ottenuti 381. Insi registra anchepiùche ha partecipato alle: Peppino Valente, 106 anni, accompagnato dal sindaco di Cervinara, Caterina Lengua. “Sono venuto a votare – ha detto Zio Peppino, come lo chiamano in paese – anche per ...

