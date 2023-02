(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ledel Pd che hanno visto trionfare Elly, potrebbero aprire una nuova fase di alleanze, per allargare il cosiddetto campo progressista. Nel M5s, in molti hanno visto con soddisfazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - ClapsPet : @luigi_lb7 @LuisaIannelli Il magico mondo della sinistra che perde qualsiasi elezione ed esulta per la vittoria all… - censore_ : RT @censore_: L'affluenza è stata attorno al milione.'Una grande festa di democrazia e partecipazione'. #letta non si smentisce! Il #pd ha… - MuredduGiovanni : RT @censore_: L'affluenza è stata attorno al milione.'Una grande festa di democrazia e partecipazione'. #letta non si smentisce! Il #pd ha… - Franco50098293 : #Schlein La prima volta di una donna segretario del PD,la prima volta che tutto il centrodestra esulta per le primarie del PD,fate voi???????? -

'La vittoria di Elly Schlein allePD apre sicuramente nuovi scenari per la politica'. Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle, Vincenza Aloisio . 'Alla guida del partito ...In UmbriaSarah Bistocchi, capolista per Elly Schlein, che interpreta il voto dei gazebo in ... Tommaso Bori, che ha sostenuto Bonaccini, per assurdo esce rafforzato da queste: elegge ...

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd: "Una piccola, grande ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Primarie Pd, esulta il M5s: “Ora si aprono nuovi scenari, Schlein porti avanti la svolta annunciata” Globalist.it

Elly Schlein vince le primarie, ma il PD è spaccato La Nuova Bussola Quotidiana

Boccia esulta per la vittoria di Schlein: “Ora serve una sinistra nuova” Agenzia Nova

Pd Bologna, Boccia: "Sì alle primarie, ma devono allargare" il Resto del Carlino

Netta sconfitta per Bonaccini: il presidente della regione Emilia Romagna si ferma al 38% dei voti 6.589 persone si sono recate alle urne. Galligani: "Una bella risposta del popolo del centrosinistra" ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...