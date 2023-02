Primarie Pd: Elly Schlein nuova segretaria dem. E’ l’anti-Meloni. Bonaccini: “Le darò una mano” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha vinto Elly Schlein: è lei la nuova segretaria del Partito Democratico. Il Comitato Schlein ha accolto con un lungo applauso i dati che danno la candidata avanti, ormai in modo irreversibile, rispetto a Stefano Bonaccini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha vinto: è lei ladel Partito Democratico. Il Comitatoha accolto con un lungo applauso i dati che danno la candidata avanti, ormai in modo irreversibile, rispetto a StefanoL'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - you_trend : ?? #PRIMARIEPD Con la vittoria di Elly Schlein, uscita indietro dal voto nei circoli, è la prima volta nella storia… - scottecs : Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIA… - DebiosCooper : RT @ultimora_pol: ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfidante S… - amalia_danna : RT @fanpage: Lo spoglio è ancora in corso, ma il comitato di Elly Schlein ha comunicato che la candidata ha vinto le primarie del Partito d… -