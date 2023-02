Primarie Pd | con Schlein segretaria torna il Pci I Gazebo vogliono stare con Conte e i grillini

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 27 febbraio 2023) C’è novità a sinistra! Inaspettatamente, come tutto non faceva pensare, il PD deiha scelto dove: a sinistra, cone il popolo grillino. Questa la svolta politica, per tanti aspetti storica non foss’altro per l’elezione della prima donna segretario dell’ex PCI, uscita dalledel moribondo partito lettiano oggi rianimato dall’energica figura di Elly. T Segui su affaritaliani.it