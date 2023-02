Primarie Pd, Bonaccini ammette la sconfitta: «Mi metto a disposizione, ora tocca a Elly indicare la strada» – Il video (Di lunedì 27 febbraio 2023) È bastata la dichiarazione ufficiale del Nazareno della vittoria di Elly Schlein perché Stefano Bonaccini, fino a quel momento non pervenuto, si presentasse al comitato elettorale allestito a Casalecchio di Reno. Sono passate da poco le 23 e il presidente dell’Emilia-Romagna viene accolto da un lungo applauso dei suoi collaboratori. «Io l’ho sempre detto: se avessi vinto e prevalso, avrei chiesto agli altri candidati di darmi una mano. Ha prevalso Elly e, senza chiedere nulla per me, un minuto dopo, mi sono messo a disposizione per dare una mano. Abbiamo il dovere di far ripartire e rilanciare il Partito democratico. È troppo importante e prezioso il nostro ruolo». Riguardo allo svolgimento delle Primarie, Bonaccini rimarca che «è stata una bella giornata di democrazia e ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) È bastata la dichiarazione ufficiale del Nazareno della vittoria diSchlein perché Stefano, fino a quel momento non pervenuto, si presentasse al comitato elettorale allestito a Casalecchio di Reno. Sono passate da poco le 23 e il presidente dell’Emilia-Romagna viene accolto da un lungo applauso dei suoi collaboratori. «Io l’ho sempre detto: se avessi vinto e prevalso, avrei chiesto agli altri candidati di darmi una mano. Ha prevalsoe, senza chiedere nulla per me, un minuto dopo, mi sono messo aper dare una mano. Abbiamo il dovere di far ripartire e rilanciare il Partito democratico. È troppo importante e prezioso il nostro ruolo». Riguardo allo svolgimento dellerimarca che «è stata una bella giornata di democrazia e ...

