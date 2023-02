Primarie Pd, Boccia: “Ho creduto in Schlein, ‘folle’ underdog” (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La seconda volta che ci siamo parlati mi ha detto: ‘si inizia da zero ma guarda che vinciamo eh, io non lo faccio mica per partecipare’. Io le risposi: ‘bé, sei abbastanza matta per farlo’. Per uno come me, sempre controcorrente, appoggiarla è stato inevitabile: lei è l’underdog, una forza della natura, rappresenta tutto quel che serve al Pd, la sinistra del futuro. Lei serve al Pd come il pane: va dritta, è radicale, netta, ed è in grado di arrivare alle nuove generazioni, è un gancio straordinario per i ragazzi di oggi, per i 20enni”. Lo dice all’Adnkronos il senatore dem Francesco Boccia, commentando la vittoria alle Primarie dem di Elly Schlein, nuova segretaria del partito, ed escludendo “categoricamente possibili scissioni”. Con la sua guida “si batte la destra, si punta a diventare primo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La seconda volta che ci siamo parlati mi ha detto: ‘si inizia da zero ma guarda che vinciamo eh, io non lo faccio mica per partecipare’. Io le risposi: ‘bé, sei abbastanza matta per farlo’. Per uno come me, sempre controcorrente, appoggiarla è stato inevitabile: lei è l’, una forza della natura, rappresenta tutto quel che serve al Pd, la sinistra del futuro. Lei serve al Pd come il pane: va dritta, è radicale, netta, ed è in grado di arrivare alle nuove generazioni, è un gancio straordinario per i ragazzi di oggi, per i 20enni”. Lo dice all’Adnkronos il senatore dem Francesco, commentando la vittoria alledem di Elly, nuova segretaria del partito, ed escludendo “categoricamente possibili scissioni”. Con la sua guida “si batte la destra, si punta a diventare primo ...

