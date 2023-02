Primarie Pd, Articolo Uno Puglia: “Nostro contributo determinante per la vittoria di Elly Schlein” (Di lunedì 27 febbraio 2023) La grande partecipazione democratica e la vittoria netta di Elly Schlein alle Primarie celebratesi ieri sono il segno che il nuovo Partito Democratico che auspicavamo nascesse attraverso il percorso costituente è finalmente realtà. È la conferma che a sinistra c’è un popolo vivo che non intende rassegnarsi e che vuole far sentire la propria voce. Ma è anche la conferma che noi di Articolo Uno avevamo ragione a stare dentro questo percorso che oggi, con la vittoria netta della Schlein, supera ogni discussione e ogni scetticismo. Ringraziamo i tanti compagni e le tante compagne, il gruppo dirigente, la fitta rete di nostri amministratori nonché il Nostro Consigliere regionale Pier Luigi Lopalco per il lavoro svolto in queste settimane e il ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 27 febbraio 2023) La grande partecipazione democratica e lanetta diallecelebratesi ieri sono il segno che il nuovo Partito Democratico che auspicavamo nascesse attraverso il percorso costituente è finalmente realtà. È la conferma che a sinistra c’è un popolo vivo che non intende rassegnarsi e che vuole far sentire la propria voce. Ma è anche la conferma che noi diUno avevamo ragione a stare dentro questo percorso che oggi, con lanetta della, supera ogni discussione e ogni scetticismo. Ringraziamo i tanti compagni e le tante compagne, il gruppo dirigente, la fitta rete di nostri amministratori nonché ilConsigliere regionale Pier Luigi Lopalco per il lavoro svolto in queste settimane e il ...

