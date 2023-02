Primarie Pd 2023, oggi passaggio consegne Letta-Schlein: chi c’è in ‘team Elly’ (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il passaggio di consegne informale tra Enrico Letta e Elly Schlein, all’indomani della vittoria delle Primarie Pd 2023 da parte della 37enne, si svolgerà alle 15 al Nazareno. Per quanto riguarda la squadra della neosegretaria dem lo chiamano già ‘team Elly’, in omaggio alla formazione cosmopolita e all’esperienza nella campagna elettorale di Obama, tra i punti di forza del curriculum della nuova segretaria del Pd. Si tratta, in sostanza, del nuovo gruppo dirigente dem che dopo il successo delle Primarie è pronto ad entrare nella stanza dei bottoni del Nazareno. Non si tratta semplicemente dei dirigenti di peso che si sono schierati con la Schlein (il primo nome che viene in mente è quello di Dario ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ildiinformale tra Enricoe Elly, all’indomani della vittoria dellePdda parte della 37enne, si svolgerà alle 15 al Nazareno. Per quanto riguarda la squadra della neosegretaria dem lo chiamano già, in omaggio alla formazione cosmopolita e all’esperienza nella campagna elettorale di Obama, tra i punti di forza del curriculum della nuova segretaria del Pd. Si tratta, in sostanza, del nuovo gruppo dirigente dem che dopo il successo delleè pronto ad entrare nella stanza dei bottoni del Nazareno. Non si tratta semplicemente dei dirigenti di peso che si sono schierati con la(il primo nome che viene in mente è quello di Dario ...

