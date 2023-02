Primarie Pd 2023 | Elly Schlein nuova segretaria | “Saremo un bel problema per Meloni”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “un belper il governo e per Giorgia, perché adesso il nostro impegno è quello di organizzare l’opposizione nel Parlamento e nel Paese”. Cosìche, vincendo ledel Pd. “Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta, non ci hanno visto arrivare “, ha sottolineato aggiungendo: “Questo voto dimostra che il popolo democratico c’è ed è vivo”. “Questo voto è un mandato chiaro per il cambiamento”, ha detto ancora. “Un popolo si è riunito e ha risposto alla nostra chiamata, la nostra responsabilità è quella di non tradire mai questa fiducia”, ha quindi affermato. “Non sarà un cammino facile, ma tutti insieme ce la faremo”, ha detto ai suoi ...