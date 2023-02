Primarie Pd 2023 | chi è Elly Schlein | la nuova segretaria è l’anti-Meloni

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Pd ha la sua primadonna.da stasera è laleader dem. Anche a sinistra, per la prima volta nella storia, si sfonda il tetto di cristallo. E Schelin è anche la più giovane leader nella storia dem: con i suoi 37 anni batte anche Matteo Renzi che ne aveva 38 quando guidò il Pd. Dunque giovane, femminista, ecologista, Lgbt e di sinistra:ha prevalso nel voto delleribaltando l’esito dei congressi di circolo riservati agli iscritti. E ribaltando aspettative e sondaggi che fino a ieri davano per fatta la segreteria Bonaccini. Da Occupy Pd e l’addio ai dem dopo i 101 di Romano Prodi,si è riavvicinata al partito prima da europarlamentare poi proprio come vice di Stefano ...

"Leodierne sono state una grande prova di democrazia, purtroppo funestata dalla tragedia che colpisce l'intera comunità democratica. Alla famiglia di Daniele Nucera giungano le più sentite ...Riguardo allo svolgimento delle, Bonaccini rimarca che "è stata una bella giornata di democrazia e partecipazione, siamo l'unico partito che può vantarsi di far partecipare così tanta gente".

I dati ci dicono che alle 13 hanno votato 598121 elettori alle primarie del Pd. Lo ha annunciato Silvia Roggiani, a 'Mezz'ora in piu". "E' un dato molto importante", ha aggiunto. La scelta è per deter ...Avellino. Anche ad Avellino è tutto pronto per le primarie del Pd in programma domani 26 febbraio dalle 8 alle 20. Per la provincia irpina sono stati preparati 68… Leggi ...