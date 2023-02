Primarie, Elly Schlein nuova segretaria Pd: “E ora si cambia” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. Prima donna a rivestire questo ruolo, ha vinto (con l’80 percento di schede scrutinate) le Primarie con il 53,8 percento. A fronte del 46,2 del suo principale avversario, Stefano Bonaccini. Il presidente della Regione Emilia-Romagna era dato per favorito fino alla vigilia del voto. Schlein è però L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)è ladel Pd. Prima donna a rivestire questo ruolo, ha vinto (con l’80 percento di schede scrutinate) lecon il 53,8 percento. A fronte del 46,2 del suo principale avversario, Stefano Bonaccini. Il presidente della Regione Emilia-Romagna era dato per favorito fino alla vigilia del voto.è però L'articolo proviene da Inews24.it.

