Primarie | Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd | ' Saremo un problema per Meloni'

(Di lunedì 27 febbraio 2023)ha vinto lePd e diventa il nuovo segretario del Partito Democratico. Ha ringraziato Bonaccini e chiesto e promesso unità del partito democratico, per le sfide che aspettano il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Elly #Schlein ha vinto le primarie ed è la prima donna alla guida del Pd. #CTCF - scottecs : Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIA… - ilpost : Elly Schlein ha vinto le primarie del PD - realeagle7799 : RT @M49liberorso: Habemus Elly Schlein ?? #primarie #PrimariePD @ellyesse P.S. È una mia Follower, ovvio che vinca ?? - infoitinterno : Elly Schlein, 'anche stavolta...': veleno dopo le primarie Pd -

Schlein stravince anche in Piemonte, dove i votanti alledel Pd di ieri sono stati 57.206. La neo - segretaria nazionale del Pd ha ottenuto nei gazebo sparsi sul territorio 38.408 voti, ...A Biella si respira grande soddisfazione in casa PD per il risultato diSchlein, diventata la nuova segretaria del partito. I numeri sono impressionanti anche nel ...PD che comunica che le...

Primarie Pd, Elly Schlein è la prima donna segretaria: vince con il 53%. "Una rivoluzione, mandato chiaro per il ... Il Fatto Quotidiano

Elly Schlein ha vinto le primarie Pd: battuto Bonaccini, è la prima segretaria del partito Corriere della Sera

Elly Schlein vince le primarie: è il nuovo segretario del Pd | Schlein: "Saremo un problema per la Meloni, organizzeremo opposizione" TGCOM

Risultati primarie Pd, Elly Schlein è la nuova segretaria. Bonaccini ammette la sconfitta Sky Tg24

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico: “Saremo un bel problema per Meloni" - Elly Schlein delinea il suo programma: salario minimo, lavoro, sanità e ambiente - Elly Schlein delinea il suo programma: salario minimo, lavoro, sanità e ambien RaiNews

Elly Schlein improvvisa quasi un discorso èprogrammatico parlando a braccio al suo comitato elettorale dopo l'annuncio della sua vittoria alle primarie. E come un'eco sono risuonate le parole che ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO- «Insieme ad Elly Schlein, abbiamo scritto una pagina straordinaria. Lo abbiamo fatto grazie ad una donna che è ...