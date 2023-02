Primarie 2023, Pd Benevento: “Una grande prova di partecipazione democratica” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Partito Democratico – Federazione Provinciale di Benevento in merito alle Primarie 2023. “Nella giornata di ieri, 26 febbraio, il PD Sannita ha celebrato una bella pagina di democrazia e partecipazione popolare, atto conclusivo di una lunga vicenda congressuale avviata 3 mesi orsono che ha visto coinvolti militanti, simpatizzanti, iscritti ed infine elettori democratici. Diecimila cittadini, sfidando anche condizioni meteo poco favorevoli, si sono recati presso gli oltre 50 seggi allestiti su tutto il territorio provinciale per scegliere, con “metodo democratico”, il Segretario nazionale del PD. Mi preme anzitutto ringraziare i nostri Militanti che, con passione ed eccezionale impegno, hanno reso possibile tutto ciò. Grazie ai Segretari di Circolo e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Partito Democratico – Federazione Provinciale diin merito alle. “Nella giornata di ieri, 26 febbraio, il PD Sannita ha celebrato una bella pagina di democrazia epopolare, atto conclusivo di una lunga vicenda congressuale avviata 3 mesi orsono che ha visto coinvolti militanti, simpatizzanti, iscritti ed infine elettori democratici. Diecimila cittadini, sfidando anche condizioni meteo poco favorevoli, si sono recati presso gli oltre 50 seggi allestiti su tutto il territorio provinciale per scegliere, con “metodo democratico”, il Segretario nazionale del PD. Mi preme anzitutto ringraziare i nostri Militanti che, con passione ed eccezionale impegno, hanno reso possibile tutto ciò. Grazie ai Segretari di Circolo e ...

