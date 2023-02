Prima vittoria per Virtus Pozzuoli contro Corato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prima vittoria stagionale della Virtus Bava Pozzuoli contro Adriatica Industriale Corato. La vittoria giunge con l’arrivo di Coach Sorgentone Prima vittoria stagionale per la Virtus Pozzuoli. Una vittoria costruita dal gruppo. Il primo successo in campionato della Virtus Bava Pozzuoli coincide con l’esordio in panchina di coach Mimmo Sorgentone. Lo annuncia una nota inviata in redazione. I gialloblù incamerano i primi due punti in classifica grazie alla difesa concedendo solo 28 punti agli avversari sia nel primo tempo che nel secondo. Una gara sofferta e tirata dove i flegrei sono stati sempre avanti nel punteggio. Mehmedoviq chiude in doppia ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023)stagionale dellaBavaAdriatica Industriale. Lagiunge con l’arrivo di Coach Sorgentonestagionale per la. Unacostruita dal gruppo. Il primo successo in campionato dellaBavacoincide con l’esordio in panchina di coach Mimmo Sorgentone. Lo annuncia una nota inviata in redazione. I gialloblù incamerano i primi due punti in classifica grazie alla difesa concedendo solo 28 punti agli avversari sia nel primo tempo che nel secondo. Una gara sofferta e tirata dove i flegrei sono stati sempre avanti nel punteggio. Mehmedoviq chiude in doppia ...

