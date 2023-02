Prezzo del gas ai minimi da 13 mesi, petrolio stabile, energia meno cara: perché? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nonostante la guerra in Ucraina, il calo delle forniture russe, i prezzi non sono decollati come ci si attendeva. Cosa sta succedendo? Le politice europee stanno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nonostante la guerra in Ucraina, il calo delle forniture russe, i prezzi non sono decollati come ci si attendeva. Cosa sta succedendo? Le politice europee stanno ...

