"Prenderla dove piace a Jankto è stato un vero piacere" Scandalo nell'editoria italiana: il web esplode (Di lunedì 27 febbraio 2023) Jakub Jankto ha dichiarato al mondo intero di essere omosessuale, ma le frasi di un giornalista fa capire perché ha avuto tante difficoltà. Quando Jakub Jankto ha preso coraggio e nel bel mezzo della sua carriera ha deciso di diventare il primo calciatore in Europa, dopo il caso di Joshua Cavallo in Australia e di altri giocatori al termine della carriera, e molti si sono domandati perché si dovesse annunciare al mondo il proprio orientamento sessuale. Su questo discorso sono anche io pienamente d'accordo, non dovrebbe esistere mai un "Coming Out" di nessuna persona al mondo, perché sarebbe assurdo che un etero andasse in televisione e dicesse:" Ragazzi, ho da farvi una confessione: sono etero." Dunque se fa strano per un etero perché una persona che ha un altro orientamento sessuale dovrebbe fare una dichiarazione su una cosa così ...

