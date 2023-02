"Prenderla dove piace a Jankto": battutaccia sul Foglio, si scatena il caos (Di lunedì 27 febbraio 2023) Cari colleghi de Il Foglio, diciamocelo subito: vi è uscita male. Però anche invocare la censura, come sta facendo qualcuno, lascia il tempo che trova. Chè il vostro Jack O'Malley sia uno abituato a scrivere sopra le righe, lo sappiamo. Chè in questo Paese ci son più moralisti che iscritti all'Anagrafe, pure. Chè poi il tono, il contesto: vero ogni cosa. Ve lo diciamo noi che, qui a Libero, abbiamo bisogno di ben altro per scandalizzarci. È che se era una provocazione, non l'ha capita nessuno; se era una battuta, idem (tra l'altro non aveva granché della freddura Oxford-style, sai quelle in punta di parola che le capisci a distanza di ore?). «Vedere gli eredi di Pep e di Messi illudersi, lamentarsi, provare a buttarla sulla rissa e poi Prenderla dove piace a Jankto, è stato un vero ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Cari colleghi de Il, diciamocelo subito: vi è uscita male. Però anche invocare la censura, come sta facendo qualcuno, lascia il tempo che trova. Chè il vostro Jack O'Malley sia uno abituato a scrivere sopra le righe, lo sappiamo. Chè in questo Paese ci son più moralisti che iscritti all'Anagrafe, pure. Chè poi il tono, il contesto: vero ogni cosa. Ve lo diciamo noi che, qui a Libero, abbiamo bisogno di ben altro per scandalizzarci. È che se era una provocazione, non l'ha capita nessuno; se era una battuta, idem (tra l'altro non aveva granché della freddura Oxford-style, sai quelle in punta di parola che le capisci a distanza di ore?). «Vedere gli eredi di Pep e di Messi illudersi, lamentarsi, provare a buttarla sulla rissa e poi, è stato un vero ...

