Premier League, giornata 25: crisi nera del Chelsea (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vincono Arsenal e Manchester City lasciando tutto invariato in vetta. Il Chelsea perde il derby con il Tottenham ed è sempre più in basso in classifica. Solo pari del Liverpool, rinviate le partite di Manchester United e Newcastle per la finale di Coppa di Lega. Di seguito l’analisi della giornata 25 di Premier League. Premier League – giornata 25: Leicester-Arsenal 0-1, Bournemouth-Man. City 1-4, Tottenham-Chelsea 2-0, Crystal Palace-Liverpool 0-0 L’Arsenal vince di misura una partita poco spettacolare contro il Leicester. I Gunners giocano un match perfetto sul piano difensivo non concedendo neanche un tiro in porta agli avversari e si portano a i tre punti grazie alla rete di Martinelli. Risposta perentoria del Manchester City che demolisce a ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vincono Arsenal e Manchester City lasciando tutto invariato in vetta. Ilperde il derby con il Tottenham ed è sempre più in basso in classifica. Solo pari del Liverpool, rinviate le partite di Manchester United e Newcastle per la finale di Coppa di Lega. Di seguito l’analisi della25 di25: Leicester-Arsenal 0-1, Bournemouth-Man. City 1-4, Tottenham-2-0, Crystal Palace-Liverpool 0-0 L’Arsenal vince di misura una partita poco spettacolare contro il Leicester. I Gunners giocano un match perfetto sul piano difensivo non concedendo neanche un tiro in porta agli avversari e si portano a i tre punti grazie alla rete di Martinelli. Risposta perentoria del Manchester City che demolisce a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mundodabola : Aston Villa x Arsenal: 06' - Aston Villa 1x0 Arsenal 16' - Aston Villa 1x1 Arsenal 31' - Aston Villa 2x1 Arsenal 6… - ZZiliani : In Premier League mandano a casa l'addetto al VAR che nasconde all'arbitro le immagini-verità In serie A (cit.… - realvarriale : In Inghilterra,patria della Premier League,il governo vara un Regolatore Indipendente per garantire la sostenibilit… - tuttoatalanta : Il punto sulla Premier League - Arsenal-Man City, tutto invariato. Conte inguaia Potter - 11contro11 : Premier League, giornata 25: crisi nera del #Chelsea #Arsenal #Fulham #Liverpool #ManchesterCity #ManchesterUnited… -